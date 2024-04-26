سيد رجب: مسرح الشارع كان بدايتي الفنية.. وأعشق جمهور الإسكندرية

انطلقت «ماستر كلاس» الفنان سيد رجب ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، منذ قليل، داخل المتحف الروماني.

سبب شعور سيد رجب بالتوتر في الفعاليات الفنية

وقال سيد رجب في بداية الـ«ماستر كلاس»، الذي أدارته الفنانة سلوى محمد علي، إنه يشعر بالتوتر لعدم اعتياده المشاركة في مثل هذه الفعاليات، مضيفا أنه سعيد بتكريمه من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لأنه عاشق لجمهور الإسكندرية، الذي كان ترمومترا للفن الذي كان يقدمه في بداياته الفنية، بحسب قوله.

سيد رجب يتحدث عن بدايته الفنية بماستر كلاس مهرجان الإسكندرية

وأشار سيد رجب إلى أن بداياته الفنية كانت من خلال مسرح الشارع، وذلك بمشاركة عبلة كامل، أحمد كمال، ناصر عبدالمنعم وآخرين، وكانوا يجرون البروفات داخل حزب سياسي معروف بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، متابعا: «تحمس لنا عبد الرحمن الشافعي وعملنا مسرحية اسمها النديم، وكنت أظهر فيها بدور كومبارس، وذلك قبل أن يختارني ناصر عبدالمنعم لتجسيد شخصية مهمة ومحورية بحسب الأحداث».

أبرز حضور ماستر كلاس سيد رجب بمهرجان الإسكندرية

يذكر أن ماستر كلاس الفنان سيد رجب انطلق اليوم في أولي فعاليات مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير، وحرص على حضوره عدد كبير من نجوم الفن من بينهم رانيا يوسف، المنتج محمد العدل، حمزة العيلي، المخرج عمر عبدالعزيز وآخرون.