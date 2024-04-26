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سيد رجب: لا أؤمن بنظرية تقمص الممثل للدور بعد الانتهاء من التصوير

كتب:

خالد فرج
04:12 م | الجمعة 26 أبريل 2024
سيد رجب

سيد رجب

قال الفنان سيد رجب، إنه لا يؤمن بنظرية تقمص الممثلين لأدوارهم بعد الانتهاء من تصويرها.

تفاصيل استعداد سيد رجب لشخصياته بالأعمال الفنية

وأوضح رجب في «ماستر كلاس» المقام له حاليا ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وتديرها الفنانة سلوى محمد علي، إنه يذاكر أي شخصية يجسدها، ويتعرف على مفرداتها وأبعادها الدرامية، بحيث يقترب منها أو يبعد عنها وقتما يشاء.

وأضاف: «أسمع بعض الممثلين يقولون إنهم يتقمصون أدوارهم، وهي طرق ومدارس بكل تأكيد، ولكني من الممكن أن أجسد مشهدا دراميا مليئا بالشجن، وبمجرد انتهائه منه يخرج ليداعب زملائه ويعود لشخصيته كسيد رجب».

أبرز حضور ماستر كلاس سيد رجب

يذكر أن ماستر كلاس الفنان سيد رجب يحضره عدد من النجوم والنجمات، أبرزهم رانيا يوسف، حمزة العيلي، المنتج محمد العدل، المخرج عمر عبدالعزيز وآخرين.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.