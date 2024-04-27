«لو مش عاوزة ترميها».. طريقة عمل كيكة من بواقي الغريبة

ما زالت حلويات العيد متبقية لدى بعض الأشخاص، فمنهم من يتخلص منها عن طريق إلقائها في القمامة، والبعض الآخر يبحث عن وصفات جديدة يمكن تحضيرها من بواقي حلويات العيد ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل الكيكة من بواقي غريبة العيد.

طريقة عمل الكيكة من بواقي الغريبة

خطوات بسيطة يمكن من خلالها عمل الكيكة من بواقي الغريبة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على شاشة «سي بي سي» سفرة، حيث جاءت المقادير كالتالي:

2 كوب غريبة

2 بيضة

فانيليا

1 كوب دقيق

1 باكو بيكنج بودر

1 كوب لبن

خطوات التحضير

في البداية يتم ضرب الغريبة والدقيق والبيكنج بودر واللبن والبيض والفانيليا في الخلاط.

سكب الخليط في صينية مدهونة بالسمنة.

توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

طريقة عمل ليزي كيك من البسكويت

يوجد وصفات أخرى يمكن تحضيرها من خلال بواقي حلويات العيد ومنها طريقة عمل ليزي كيك من البسكويت من خلال الخطوات التالية:

المقادير:

نصف كيلو من البسكويت السادة.

خمسون جرامًا من الكاكاو الخام.

كوب من اللبن.

فول سوداني أو نوع المكسرات الذي تفضلونه.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

قطع من الشوكولاتة.

مائة جرام من الزبدة.

ملعقتان من جوز الهند.

نصف كيلو من السكر.

طريقة التحضير