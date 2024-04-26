رامي جمال تريند يوتيوب بأغنية «بيكلموني».. تتجاوز نصف مليون مشاهدة

طرح المطرب رامي جمال في الساعات القليلة الماضية ألبومه الجديد بعنوان «خليني أشوفك»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحقق ردود أفعال قوية من الجمهور ونجح في تصدر قائمة التريند بأكثر من أغنية.

رامي جمال يتصدر تريند يوتيوب بألبومه الجديد

وجاءت أغنية بيكلموني في المركز الثاني على تريند يوتيوب، وتجاوزت مشاهدتها نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها، وهى من كلمات جمال الخولي وتوزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم، ومن ألحان رامي جمال.

أغاني ألبوم رامي جمال

وتضمنت أغاني ألبوم رامي جمال 15 أغنية وهي: «سوء تفاهم، بقول وأكدب، بيكلموني، أنت مين، سوء تفاهم، بضيع وقت، قولي آه، قلبي خام، أهو، عادي أنساك، هنسي إسمك، فستانك أبيض، أوقات، ذكريات هوانا، شاهد الله».

المطربون يوجهون التهنئة لرامي صبري على نجاح ألبومه

وحرص عدد من المطربين على توجيه التهاني للمطرب رامي جمال على ألبومه الجديد من خلال منصات التواصل الاجتماعي من بينهم المطرب تامر عاشور، والذي أوضح من خلال خاصية «استوري» قائلًا: «ألف مبروك أخويا وصديقي على الألبوم وربنا يديك على قد تعبك ونيتك الحلوة ألف ألف مبروك»، بالإضافة للمطرب رامي صبري، والذي نشر عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام ستوري»، من تصدر ألبوم رامي جمال تريند يوتيوب وعلق عليه قائلًا: «تحيا مصر يا معلم».