رامي جمال يطرح أغنية سوء تفاهم على يوتيوب (فيديو)

أعلن المطرب رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن طرح أغنيته الجديدة سوء تفاهم عبر قناتة على اليوتيوب من ضمن أغاني ألبوم خليني أشوفك.

ونشر رامي جمال الأغنية معلقا: «ألبوم خليني اشوفك سوء تفاهم كلمات هاني ابو النجا الحان غريب توزيع وميكس وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمه حاليا على يوتيوب».

ألبوم خليني أشوفك لرامي جمال

ويضم ألبوم خلينا أشوفك لرامي جمال 15 أغنية، وهي خليني أشوفك، بقول واكدب، بضيع وقت، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، انسى اسمك، شاهد الله، بيكلموني، قولي آه، ذكريات هوانا، أهو، وسوء تفاهم، فستانك أبيض.