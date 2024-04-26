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ردود فعل إيجابية لـ رامي جمال على أغنية «هنسى اسمك»

كتب:

ضحى محمد
05:33 ص | الجمعة 26 أبريل 2024
رامي جمال

رامي جمال

حققت أغنية «هنسى اسمك» للمطرب رامي جمال، نسب مشاهدة عالية على «يوتيوب» منذ طرحها أمس الأول، خاصة أن الأغنية تحمل الطابع الرومانسي الهادئ الحزين.

ردود فعل الجمهور على أغنية هنسي

وتوالت التعليقات على المطرب رامي جمال عبر «يوتيوب»، «الدخلة في أول الأغنية تُدرس، يا رامي الأغنية دي بردو هتعمل بوم جامدة، وأظن كل اللي لحنتهم هيضربوا».

وتعليق آخر: «مين معايا إن رامي تفوق على نفسه، وتعليق مستحيل شنو هل الألبوم اللي كُل أغنية أحلى مِن الله مستحيل»، وتعليق آخر «يا رامي ألحانك دايما بتكون الأقرب للقلب»، وتعليق جديد «ياعم أنت مش طبيعي والله أيه الألبوم ده.. الله أكبر عليك»، وتعليق «مطربي المفضل من 2007 إحساسك في حته تانية».

ألبوم خليني أشوفك لرامي جمال

ويضم ألبوم خلينا أشوفك لرامي جمال 15 أغنية، وهي خليني أشوفك، بقول واكدب، بضيع وقت، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، انسى اسمك، شاهد الله، بيكلموني، قولي آه، ذكريات هوانا، أهو، وسوء تفاهم، فستانك أبيض.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.