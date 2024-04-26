بعد إعلان المساعدات الأمريكية لكييف.. كيف منعت موسكو وصول الإمدادات لأوكرانيا؟

مع إعلان واشنطن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا في حربها المستمرة ضد روسيا، قامت موسكو بمحاولة عرقلة الإمدادات الغربية هذه المرة، لمنع كييف من إعادة تنظيم صفوفها وثقل عتادها العسكري، إذ قصف الجيش الروسي قطارًا يحمل الأسلحة إلى كييف.

وحاولت روسيا عرقلة الإمدادات إلى كييف، ردًا على حزمة المساعدات الأمريكية التي تم إعلانها مؤخرًا، حيث هاجمت موسكو منشآت السكك الحديدية في ثلاث مناطق مختلفة في جميع أنحاء أوكرانيا مساء أمس الخميس واليوم الجمعة، بحسب وكالة فرانس برس.

مقتل ما لا يقل عن 6 مدنيين

الهجمات التي استهدفت قطار الأسلحة والسكك الحديدية، قتل فيها ما لا يقل عن 6 مدنيين وأصيب 31 آخرين، وكان 3 من القتلى من عمال السكك الحديدية، وجاءت بعض الإصابات داخل قطار يحمل ركابًا.

وتعهد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بتكثيف الضربات التي تهدف إلى إبطاء تدفق الأسلحة والمعدات الأمريكية التي تحتاج إليها أوكرانيا بشكل كبير.

أهمية السكك الحديدية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا

ولعبت السكك الحديدية الأوكرانية، التي يقدر طولها بـ12 ألف ميل ويعمل بها 230 ألف موظف، دورًا حاسمًا في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قامت بإجلاء المدنيين من مناطق الخطوط الأمامية، ونقل كل شيء من الحبوب إلى المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، ونقل الأسلحة الثقيلة التي قدمها الغرب إلى كييف.