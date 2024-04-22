«القاهرة الإخبارية»: مسؤولون أوروبيون وأوكران يبحثون تعزيز كييف بمنظومة دفاع جوي

قال غيث مناف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ وزيرا خارجية ودفاع أوكرانيا، يجتمعان اليوم مع وزراء الخارجية والدفاع لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي لمناقشة تعزيز وتزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي وتوسيع نطاق العقوبات على إيران.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «جولة المراسلين» والمُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ وزير خارجية أوكرانيا أكد أنّ السبيل الوحيد لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إشعال حرب أكبر، هو تعاون الاتحاد الأوروبي وتزويد أوكرانيا بالسلاح المطلوب والصوارخ بعيدة المدى.

الاتحاد الأوروبي يبحث تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

وأكد وصول ممثلي مجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكي إلى العاصمة الأوكرانية كييف، للمشاركة في اجتماع مع السفارة الأمريكية والرئيس الأوكراني زيلينسكي، حول متطلبات أوكرانيا.

وتابع: «كل ما جاء على طاولة المفاوضات كان لتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدفاعات الجوية لصد الصواريخ الروسية، إضافة إلى أنّهم أشاروا لدخول طائرات F16 للأراضي الأوكرانية رغم وصول مجموعة من طائرات81 من الدنمارك سرا أمس، وهي الآن جاهزة للتحليق في سماء أوكرانيا لصد صواريخ روسيا».