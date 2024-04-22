باحث في الشؤون الأمريكية: مساعدات واشنطن تدفع إلى تسريع نهاية الحرب بأوكرانيا

قال كريج كاتز الباحث في الشؤون الأمريكية، إنّ إقرار الكونجرس الأمريكي حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، يدفع إلى مساعدة كييف في مقاومة الهجوم الروسي وتسريع نهاية الحرب.

إقرار الكونجرس الأمريكي حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا

وأضاف خلال رسالة على الهواء ببرنامج «مطروح للنقاش» المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أنّ حزمة المساعدات هذه يجب أن تذهب إلى مجلس الشيوخ من أجل اعتمادها، لافتا إلى أن الحزب الجمهوري كان يُفضل اعتماد هذه المساعدات لإسرائيل، وذلك على عكس الحزب الديمقراطي المُشكك في هذه الحزمة.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأشار إلى أن النقاشات بين الحزبين عملت على التوافق بينهما بالنسبة لإقرار المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل في النهاية، لافتا إلى أن المساعدات الإنسانية التي ستذهب إلى إسرائيل تُقدر بحوالي 9 مليارات دولار، وهو ثلث القيمة المُحددة للمساعدات.