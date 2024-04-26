مواقف مصر إجهاض لـ«أطماع إسرائيل» (ملف خاص)

بدأت مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم منذ عدة عقود، ولا تزال هذه المقترحات تناقش بشكل مستفيض، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إيجاد ثغرات تحقق لها أهدافها فى التخلُّص من ملف الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.

وتقول الشواهد التاريخية إن المخططات الصهيونية تجاه القضايا الفلسطينية المصيرية تمت مواجهتها بقوة من جانب الشعب الفلسطينى من خلال الانتفاضات المتكررة التى دائماً ما كانت تقف أمام أى تهديد صهيونى حقيقى، بالإضافة إلى الرفض المستمر من جانب مصر على مدار التاريخ، على الرغم من الضغوط الدولية.

وبالنظر فى مقترحات التهجير المتعاقبة يبدو أن بعضها يشير إلى أن أراضى سيناء ليست فقط هى المستهدفة من هذه المخططات؛ فالدراسة التى أصدرها معهد «مسجاف» الصهيونى، على سبيل المثال، اقترحت توطين سكان غزة داخل الأراضى المصرية فى مدينتى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، وبالتالى دولة الاحتلال لا تستهدف فقط أرض سيناء كحل مؤقت كما يدّعى مسئولون إسرائيليون، بل تستهدف مناطق أوسع من أراضى مصر، لتكون ذريعة فى المستقبل لمزيد من الاختراق للأراضى المصرية، لكن كل هذه المخططات تصطدم بموقف مصرى صارم يقف كحائط صد من فولاذ أمام الأوهام الإسرائيلية التى تهدف إلى سرقة ما بقى من الأراضى الفلسطينية وتصدير الأزمة إلى دول الجوار، وينطلق الرفض المصرى القاطع للتهجير القسرى من مبدأ أنه تصفية للقضية الفلسطينية وتكريس لنفوذ الاحتلال فى المنطقة العربية.