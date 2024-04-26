أسعار الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات.. هل تراجع عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-4-2024، في مصر بمحلات الصاغة، حالة من الاستقرار خلال منتصف التعاملات اليومية دون حدوث أي تراجع، مقارنة بأسعار ختام التعاملات أمس، فيما سجل سعر الجرام عيار 21، نحو 3105 جنيهات للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 خلال منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3548 جنيهًا للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر، بمحلات الصاغة، عند 3105 جنيهات للبيع دون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، بمحلات الصاغة نحو 2661 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

- كما سجل سعر الجرام عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 2075 جنيهًا للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، خلال منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة نحو 24840 جنيهًا، فيما سجل سعر أوقية الذهبية نحو 2315 دولارًا للبيع.