«تعليم القاهرة» تعلن انطلاق البرنامج الصيفي الجديد «مبادرة براعم مصر الرقمية»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة، مدير المديرية عن البرنامج الصيفي لعام 2024 «مبادرة براعم مصر الرقمية» والذي يستهدف الطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بدءًا من الصف الرابع الابتدائي حتى السادس الإبتدائي، ومن الأول الإعدادي إلى الصف الثالث الإعدادي بالمدارس «الحكومية، التجريبية، القومية - خاصة».

تفاصيل مهمة بشأن البرنامج

وأكدت المديرية في تقرير لها، أن البرنامج الصيفي للبراعم 2024 منحة مجانية ومختلف عن الفترة الصيفية التي يتدرب بها تلاميذ البراعم الملتحقين حاليًا في الدفعة الأولى، حيث أن الفترة الصيفية لتلاميذ البراعم الحاليين هي فترة إجبارية ومكملة للتدريب، أما البرنامج الصيفي للبراعم هو برنامج متكامل، ولكن مكثفًا لمدة 3 شهور خلال فترة الصيف.

وشددت على أنه غير مسموح للتلاميذ الملتحقين حالياً بالدفعة الأولى من البراعم بالاشتراك في البرنامج الصيفي، لأنهم بالفعل يستكملون برنامجهم الأساسي في الفترة الصيفية، موضحة أن التقديم في البرنامج الصيفي متاح فقط لمن هم حاليا هذا العام 2024/2023) في الصف الرابع أو الخامس أو السادس الابتدائي.

وأكدت أن التلاميذ الذين هم حالياً هذا العام 2024/2023 في الصف الثالث الابتدائي يمكنهم أن يتقدموا للدفعة الثانية من البراعم، والتي سيتم فتح التسجيل لها في يونيو 2024، على أن تبدأ في أكتوبر 2024.

مواعيد فتح باب التسجيل

ونوهت إلى أن التلاميذ الذين هم حالياً هذا العام 2024/2023 في الصف السادس الابتدائي يمكنهم أن يتقدموا إما للبرنامج الصيفي للبراعم أو أن ينتظروا للتقديم في دفعة مبادرة الأشبال، لأنهم سيصبحون في الصف الأول الإعدادي، والتي سيتم فتح التسجيل لها في يونيو 2024 على أن تبدأ في أكتوبر2024.

وأشارت إلى أن الفرق بين الترشيح الشخصي والترشيح من خلال المدرسة هو إعفاء المرشحين من خلال المدرسة من تقديم مستندات «بيان النجاح – خطاب القيد بالمدرسة»، موضحة أن من يلتحق من التلاميذ بالبرنامج الصيفي وينجح فيه سيتم إلحاقه مباشرة إلى دفعة أكتوبر، دون تقديم أو اختبار طبقًا لرغبته في استكمال المبادرة.

وقالت إن التسجيل للبرنامج الصيفي 2024 متاح حتى يوم السبت الموافق 18 مايو 2024، مشددة على ضرورة التأكد من كتابة البيانات بدقة في استمارة البيانات خاصة البريد الإلكتروني للتلميذ «غير مسموح بالتقديم بإيميل واحد لأكثر من تلميذ/ تلميذة»، وكذلك تجهيز كافة المستندات المطلوبة حسب نوع الترشيح قبل التقديم، وفى حالة التقديم مرتين لأي سبب طارئ، سيتم الالتزام بآخر تسجيل للتلميذ أو التلميذة.