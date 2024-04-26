إغلاق المدارس في 4 دول آسيوية بسبب ارتفاع الحرارة

يواجه ملايين الأشخاص في جميع أنحاء جنوب وجنوب شرق آسيا درجات حرارة شديدة الحرارة، حيث يجبر الطقس الحار غير المعتاد المدارس على الإغلاق ويهدد الصحة العامة في عدد من دول جنوب شرق آسيا.

جفاف وارتفاع الحرارة في الفلبين

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن آلاف المدارس في جميع أنحاء الفلبين، بما في ذلك العاصمة علقت أعمالها حيث تعاني نصف مقاطعات البلاد البالغ عددها 82 مقاطعة من الجفاف، ويواجه ما يقرب من 31 مقاطعة أخرى فترات جفاف أو ظروف جافة، وفقًا للأمم المتحدة، التي دعت إلى تقديم دعم أكبر لمساعدة البلاد على الاستعداد لأحداث مناخية مماثلة في المستقبل، متوقعة أن الحصاد المقبل للبلاد سيكون على الأرجح أقل من المتوسط.

وعادة ما يكون شهري أبريل ومايو من أكثر الشهور حرارة في الفلبين ودول أخرى في جنوب شرق آسيا، لكن درجات الحرارة هذا العام ساءت بسبب ظاهرة النينيو، التي جلبت ظروفًا أكثر سخونة وجفافًا إلى المنطقة.

ارتفاع الحرارة في تايلاند

وقالت السلطات التايلاندية إن 30 شخصا لقوا حتفهم بسبب ضربات الشمس حتى الآن هذا العام، ونصحت الناس بتجنب الأنشطة في الهواء الطلق.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الطلب على الكهرباء ارتفع إلى مستوى مرتفع جديد ليلة الاثنين بلغ 35 ألفا و830 ميجاوات، حيث لجأ الناس إلى تكييف الهواء من أجل الراحة.

وفي العاصمة بانكوك، وصلت درجات الحرارة إلى 40.1 درجة مئوية في حين حذرت السلطات من احتمال أن يتجاوز مؤشر الحرارة 52 درجة مئوية.

الفلبين تعاني من درجات حرارة خطيرة

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الفلبينية يوم الجمعة من أن منطقة مانيلا الكبرى و31 منطقة أخرى من المتوقع أن تشهد درجات حرارة وصفتها بالخطيرة، حيث أنه من المتوقع أن يصل مؤشر الحرارة إلى 42 درجة مئوية في مدينة كويزون، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الفلبين.

تسببت درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي في تعطيل التعليم والزراعة في جميع أنحاء المنطقة الآسيوية.

إغلاق المدارس في بنجلاديش

واضطرت بنجلاديش أيضًا إلى إغلاق جميع المدارس هذا الأسبوع بعد أن ارتفعت درجات الحرارة إلى ما بين 40 و42 درجة مئوية في بعض المناطق.

وتأثر نحو 33 مليون طفل في بنجلاديش وفقا لمنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية، وقال شومون سينغوبتا، المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية في بنجلاديش: «يحتاج القادة إلى التحرك الآن لخفض درجات الحرارة المرتفعة بشكل عاجل، بالإضافة إلى إشراك الأطفال وخاصة أولئك المتأثرين بالفقر وعدم المساواة والتمييز في عملية صنع القرار وتمويل المناخ».

وتجمع آلاف الأشخاص في بنغلادش في المساجد والحقول الريفية، للصلاة من أجل التخفيف من الحر.

أزمة في الهند بسبب الحرارة والانتخابات

وفي الهند، حيث تجري الآن انتخابات ضخمة تستمر ما يقرب من ستة أسابيع، اجتمعت لجنة الانتخابات هذا الأسبوع مع مسؤولين من وكالة الأرصاد الجوية لمناقشة كيفية التخفيف من تأثير الحرارة على الناخبين.

أغمي على وزير الطرق الهندي نيتين جادكاري أثناء خطاب ألقاه يوم الأربعاء أثناء حملته لإعادة انتخاب حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وقال في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي إنه شعر بعدم الارتياح بسبب الحرارة خلال المسيرة.