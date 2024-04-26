«التعليم» تنشئ 127 ألف فصل جديد للقضاء على الكثافة في المدارس

قال اللواء يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أنه خلال الـ 10 سنوات الماضية واجهت وزارة التربية والتعليم الكثافة السكانية داخل الفصول الدراسية بمشروعات ضخمة في كل محافظات الجمهورية.

تنفيذ 8236 مشروعا تعليما

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»: «تم تنفيذ 8236 مشروعا، بـ 127 ألفًا و750 فصلا وجار العمل في أكثر من 1500 مشروع، منهم 520 مشروعًا تم طرحه، وحوالى 10 آلاف فصل جار تنفيذها في الوقت الحالي، وتلك المجموعة بها مدارس متنوعة وجديدة، و27 مدرسة دولية و4 مدارس متكاملة، و53 مدرسة ياباني تم تشغيلها».

وتابع: «أنه يجري توزيع تلك المدارس في المحافظات، حسب الاحتياج والخريطة المدرسية، وحسب عدد الطلبة واحتياج المدرسة، ويتم البناء حسب الأولوية وبعض المدارس يتم عمل توسعات بها، وتوزيع بناء المدارس يتم على حسب عدد الطلاب الموجودين بها للقضاء على الكثافة العددية داخل الفصول المدرسية».

وأكمل: «جميع المحافظات يتم توزيع المدارس عليها بنسبة معيارية واحدة، وأكتر المحافظات التي كانت في حاجة إلى إنشاء مدارس جديدة هي محافظة الدقهلية ومحافظة الشرقية نتيجة الزيادة السكانية، كما أن هناك اهتمام كبير بمحافظات صعيد مصر».