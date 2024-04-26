«التضامن» توقع وثيقة مخاطر زواج الأقارب بالتعاون مع عدد من الوزارات 

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي وثيقة مخاطر زواج الأقارب بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، والأمم المتحدة للسكان، ومؤسستا «مصر بلا مرض» و«فاهم» للتوعية بمخاطر زواج الأقارب بتشريف قداسة البابا تواضروس الثاني.

تطوير 1.170 فصل حضانة طفولة

وأعلنت في تقريرها الأسبوعي، أن البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة أعلن تطوير 1.170 فصل حضانة طفولة مبكرة بقرى حياة كريمة، لخدمة 24.000 طفل مع التركيز على المحافظات الحدودية.

وأشارت إلى أن البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» أطلق مرحلته الثانية لتدريبات أهالي حلايب وشلاتين، ويستكمل تدريباته بالجامعات والمعاهد من خلال 92 تدريبا بإجمالي 6000 طالب وطالبة.

جهود مكثفة للفرق اللوجيستية

ونوهت إلى وجود جهود مكثفة للفرق اللوجيستية بالهلال الأحمر المصري على مدار الساعة؛ لاستقبال وتجهيز المساعدات الإنسانية العاجلة القادمة عبر مطار العريش الدولي لنقلها عبر الجسر البري، لتصل إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.