باحث: إسرائيل تحاول وصم الفصائل الفلسطينية بتبعياتها لأجندات خارجية

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأسلحة الموجودة لدى بعض الفصائل أو المجموعات الفلسطينية في الضفة يتصاعد الحديث عنها بالتزامن مع سياق عام تشهده الضفة تتمثل في العديد من الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطينية وآخرها حصار مخيم نور الشمس واستشهاد العديد من الشبان في مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الواقع من المواجهات التي بدأت منذ عام 2021 على وجه الخصوص حتى اليوم، المتابع للمشهد في الضفة يجد أنه بين الحين والآخر تندلع مواجهات تتفاوت حدتها من منطقة إلى أخرى داخل الضفة بين المجموعات الفلسطينية وقوات الاحتلال على وقع العمليات الأمنية الإسرائيلية التي تحاول قوات الاحتلال تنفيذها ضد بعض المجموعات أو من خلال توسع الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون المنتشرون في الضفة.

ولفت إلى أن هناك محاولة إسرائيلية لوصم فصائل المقاومة الفلسطينية باعتبارها تتبع أجندات خارجية، وخصوصا عما يعرف بمحور الممانعة أو المقاومة بقيادة إيران، وهذا الوصم يستهدف بشكل رئيسي صفة المقاومة وحقوق الفلسطينيين.