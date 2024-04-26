إصابة 4 من الموظفين في حقل خور مور إثر القصف الصاروخي على كردستان كتب: محمد عزالدين 08:15 م | الجمعة 26 أبريل 2024 قصف صاروخي أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بإصابة 4 من الموظفين في حقل خور مور إثر القصف الصاروخي على كردستان العراق. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: حكومة إقليم كردستان تطالب بإجراءات بشأن أحداث أربيل «القاهرة الإخبارية»: تعليق الرحلات الجوية بإقليم كردستان بسبب تهديد أمني كبير أمين مجمع البحوث الإسلامية يستقبل وفدا من إقليم كردستان العراق تفاصيل استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في كردستان العراق بـ3 مسيرات وزير الداخلية العراقي يتسلم صاحب قاعة الأفراح من كردستان كردستان العراق يبحث تعزيز علاقات التعاون المشترك مع إيطاليا كردستان قصف بقلم محمد عزالدين