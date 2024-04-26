باحث: الفصائل الفلسطينية تتمتع بتطور كبير ونوعي في صناعة الأسلحة المحلية

قال محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه بمتابعة مسار الأحداث سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة يتبين أن المواجهات المتكررة التي تحدث بين المجموعات المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أحد أهدافها الحصول على السلاح من خلال الهجمات أو المواجهات مع قوات الاحتلال.

تطور أسلحة الفصائل الفلسطينية

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه بجانب الحرب الجارية على قطاع غزة فضلا عن المواجهات المتكررة في الضفة، تكشف عن تفوق كبير ونوعي على مستوى قدرة المجموعات والفصائل الفلسطينية، على صناعة الأسلحة المحلية بدائية الصنع، وهذا كان واضحًا بشكل كبير في مشهد 7 أكتوبر أو المواجهات التي تبعت ذلك.

وأشار إلى أن هناك تطورًا ملحوظًا في قدرة هذه المجموعات في صناعة الأسلحة البدائية أو المحلية، سواء عن بعض أنواع الطائرات المسيرة أو بعض الصواريخ وغيرها.