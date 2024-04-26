تضرب البلاد وتسبب سيولا.. ما هي ظاهرة الخلايا الرعدية؟

حالة من التباين في الأحوال الجوية، تسيطر على البلاد، في ظل طقس متقلب في درجات الحرارة، فيما تحل الموجة الحارة تارة، وموجات البرد تارة أخرى، بينما تضرب البلاد ظواهر جوية بما في ذلك الرياح المحملة بالرمال، إضافة إلى الأمطار التي تصل إلى حد السيول.

الأرصاد تحذر من ظهور الخلايا الرعدية

وفي ظل تباين أحوال الطقس، حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث ظاهرة الخلايا الرعدية، التي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول على بعض المناطق، ومن المقرر أن تسيطر على طول سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء.

ما هي ظاهرة الخلايا الرعدية التي تضرب البلاد؟

وظاهرة الخلايا الرعدية، تعد وحدة البناء للعواصف الرعدية، والتي عادًة ما تنشأ بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي، في طبقات الجو العليا، يصاحبه منخفض على البحر المتوسط، وتباين في درجات الحرارة، وهو ما يؤدي لاختلاف في الظواهر الجوية، فتتكون السحب الرعدية، مع سقوط الأمطار والرعد المصاحب للرياح السريعة، وذلك بحسب ما ذكره المركز العربي للمناخ.

وعادًة ما يصاحب الخلايا الرعدية، سقوط أمطار غزيرة ومصحوبة بتساقط حبات البرد.

شكل ونوع الخلايا الرعدية، يحددها رادار «دوبلر» كما يعطي التصور عن الخلايا الرعدية المقبلة.