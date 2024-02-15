تحذير عاجل من ظاهرة جوية تضرب البلاد.. معلومات عن الخلايا الرعدية

اضطراب في الأحوال الجوية، بسبب الظواهر القوية التي تؤثر على سماء مصر بين اليوم والآخر، خاصة وإننا في ذروة فصل الشتاء، إذ تتعرض البلاد للعديد من الظواهر الجوية المختلفة التي تهدد باستقرار الأجواء، مع اندلاع النوات الخطيرة، التي تترك أثرًا بالغًا على الطرقات، والمباني، وحتى الصحة العامة للمواطنين.

وتعد متابعة الأحوال الجوية، هي أولى اهتمامات المواطنين، الذين يتابعونها عن كثب، في محاولات لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة.

ظاهرة جوية تسيطر على البلاد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حدوث ظاهرة جوية قوية، تؤثر بشكل مباشر وقوي على محافظة الإسكندرية، إذ أكدت «الأرصاد» أن البلاد تتعرض لخلايا رعدية عملاقة تؤثر بقوة على الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ومصحوبة بتساقط حبات البرد.

وأشارت هيئة الأرصاد لتكاثر السحب الرعدية الممطرة على باقي السواحل الشمالية، مع فرص سقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري، من فترات الليل حتى غد الجمعة.

معلومات عن ظاهرة جوية تسيطر على البلاد.. ما هي الخلايا الرعدية؟

ووفقًا للمركز العربي للمناخ، وموقع «طقس العرب» فإن الخلية الرعدية، هي وحدة البناء للعواصف الرعدية، فهي عبارة عن تعرض البلاد لمنخفض جوي، في طبقات الجو العليا، يصاحبه منخفض متمركز على البحر المتوسط، ما يؤدي لفروقات كبيرة في درجات الحرارة، إذ تعمل على تذبذب استقرار الطقس، ما يؤدي للعديد من الظواهر الجوية من تكون السحب الرعدية، وسقوط الأمطار، مع أصوات الرعد، المصاحب لتيارات الجو وسرعات الرياح.

كيف تتحدد شكل الخلايا الرعدية؟

ووفقًا للمركز العربي للمناخ، فإن شكل الخلايا الرعدية، يحددها رادار «دوبلر» إذ يحدد نوع وشكل الخلايا الرعدية، ويعطي التصور عن الخلايا الرعدية المقبلة.

7 محافظات في قبضة الأمطار

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على 7 محافظات وهي: «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد ودمياط».