أخبار الطقس الآن في جميع محافظات مصر.. استمرار الخلايا الرعدية

زادت عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن اخبار الطقس الان في جميع محافظات مصر، في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية، وتشهد مناطق كثيرة هطول أمطار غزيرة رعدية، ما أدى إلى تعطل الدراسة في عدد من المحافظات مثل الإسكندرية، وبورسعيد، والقاهرة والجيزة وغيرها.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن» اخبار الطقس الان في جميع محافظات مصر، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار الساعة، في السطور التالية:

أخبار الطقس الآن في جميع محافظات مصر

وأشار خبراء هيئة الأرصاد إلى أن الطقس الآن في جميع محافظات مصر، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، ووسط سيناء على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا، خلال ساعات الليل.

وأضاف الخبراء، أن تأثير الخلايا الرعدية الممطرة تستمر على الإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا، بالإضافة لنشاط للرياح ويصاحبه سقوط لحبات البرد.

وأوضح خبراء الهيئة، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على مناطق متفرقة من الوجه البحري والدلتا ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

طقس الغد على محافظات مصر

ووفقًا لبيان الهيئة الصادر مساء اليوم، بشأن حالة الطقس غدا الأحد، فإنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، مائلا للبرودة على الأنحاء كافة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري «مطروح - إسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش»، وتكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد، أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، ومنطقة خليج السويس وسيناء، وهي: «الدقهلية - الغربية - الشرقية - منوفية - راس غارب - الزعفرانة - نخل - كاترين» على فترات متقطعة.