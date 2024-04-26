«الأرصاد» تحذر من ظهور الخلايا الرعدية.. انخفاض الرؤية الأفقية وصل 200 متر

ما زالت الأجواء الشتوية تسيطر على حالة الطقس، إذ رصدت صور للأقمار الصناعية استمرار تكاثر السحب الرعدية على سلاسل جبال البحر الاحمر وسيناء ومناطق من جنوب البلاد، ويصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة كما يصاحبها دوي الرعد وتثير الرمال والأتربة علي إثر الرياح الهابطة المصاحبة لها.

الأرصاد تحذر من ظهور الخلايا الرعدية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الخلايا الرعدية تسيطر على طول سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول على بعض المناطق.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، لافتة إلى استمرار انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على جنوب الصعيد نتيجة نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة، مشيرة إلى أن مستوى الرؤية الأفقية على أسوان يصل 200 متر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات مئوية وخاصة على شمال البلاد، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء ومعتدل على جنوب الصعيد.