انطلاق الجولة 25 للمجموعة 11 من دوري القسم الثالث في الإسكندرية غدا

تنطلق غدا السبت مباريات الجولة الـ25 لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر، والتي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم، بإشراف الكابتن عامر حسين المشرف العام على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

مباريات غدا السبت

وتجري غدا السبت 5 مباريات من دوري القسم الثالث بمنطقة الإسكندرية، حيث يلتقي مركز شباب أبو حمص مع أصحاب الجياد على ملعب الأول، ويستضيف فريق بدر نظيره الترام على ملعب الأول، ويواجه فريق المنتزة نظيره مركز شباب كفر بولين على ملعب المدينة الشبابية، ويلتقى مركز شباب أبو المطامير مع نظيرة مركز شباب المعمورة على ملعب أبو المطامير، ويستضيف مركز شباب إيتاى البارود نظيرة مياه البحيرة على ملعب إيتاى البارود.

انسحاب فريق نهضة العامرية

وأعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم إن القرعة جنبت فريق مركز شباب العامرية اللعب في هذه الجولة، بالاضافة الى أن فريق مركز شباب الدلنجات لن يلعب نظراً لانسحاب فريق نهضة العامرية، وتقام جميع المباريات فى تمام الساعة الرابعة عصراً حسب التوقيت الصيفي الجديد وكانت المباريات تلعب الساعة 2 ظهراً فى التوقيت الشتوي.