حكاية رسالة لم تظهر على قميص لاعب برشلونة.. لمن كان يوجهها؟

مشهد معتاد على ملاعب كرة القدم طيلة السنوات المنقضية، يبدأ بهدف، وقد ينتهي برفع القميص من أجل إظهار آخر يحمل رسالة ما، ما بين دعم أو تعزية، لكن في واقعة فيران توريس نجم برشلونة، لم تصل الرسالة للمرة الأولى، واحتاجت الجماهير إلى تفسيرات من أجل فهم ماهيتها.

ماذا حمل قميص فيران توريس في ليلة الانتصار بدوري الأبطال؟

فيران توريس نجم برشلونة الإسباني الذي حير الجميع برسالة لم تقرأ، بعدما عزم على رفع قميصه لإظهار آخر يحمل بعض الكلمات، التي كان يرغب في إرسالها لشخص بعينه، كان الجميع يعتقد أنها لأهالي فلسطين، الذين يعانون من القصف، إلا أن ترجيحات الصحف العالمية أكدت أنها لجدته.

لماذا يدعم فيران توريس جدته؟

المهاجم الإسباني كانت تربطه علاقة قوية بجدته قبل وفاتها، ورغم أن الموت غيبها منذ شهر يناير المنقضي، إلا أنه لازال لم يتخطى صدمة وفاتها، لذلك قرر أن يوجه رسالة دعم باسمها أمام العالم أجمع، بعد تسجيل هدفًا، في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، الذي جمع فريقه بنظيره شاختار دونيستيك الأوكراني.

لماذا سخرت جماهير برشلونة من قميص فيران توريس؟

الجماهير لم تشاهد كلمات الرسالة التي كتبها فيران توريس على قميصه، وبدأت تتوقع دعمه للقضية الفلسطينية، رغم منع تداول الأعلام أو رسائل الدعم داخل المدرجات أو في ملاعب إسبانيا، قبل أن تكشف صحيفة «dailysports»، تفاصيل الرسالة والتي جاءت كالتالي: «هذه لكي يا جدتي».

جماهير برشلونة في مصر لم تفوت الفرصة، لتضع بصمتها على أي حدث كروي، لتبدأ حملة السخرية من قميص فيران توريس، خاصة أنه كان يبدو خاليًا من أي كتابة، ما منح الجميع فرصة لوضع كلمات من وحي خاليه، إذ كتب أحدهم: «أنا أدعم نفسي»، وكتب آخر واضعًا علامات استفهام: «توريس نسي يقول بيدعم مين».