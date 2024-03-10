التفاصيل الكاملة لأنباء انتحار داني ألفيس لاعب برشلونة السابق داخل السجن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بانتحار البرازيلي داني ألفيش لاعب نادي برشلونة السابق داخل السجن.

وأكد الصحفي البرازيلي بابلو بوركيكي على صفحته الشخصية على موقع إكس خبر انتحار ألفيش إلا أنه لم تصدر أي أخبار من هئيات رسمية ولم تعلن إدارة السجن الذي يقبع فيه لاعب برشلونة السابق عن انتحاره حتى اللحظة.

فيما لم تؤكد جوانا سانز طليقة داني ألفيس أي شيء يخص الأمر، على العكس قامت بعد نشر الخبر بوضع صورة لها من صالة الألعاب الرياضية.

فيما أكد موقع tvprime القناة البرتغالية بأن هذا التصريح ليس أكثر من أخبار كاذبة ينشرها صحفي كاذب، في شكل "تصيد". ولذلك فإن خبر وفاة دانييل ألفيس غير صحيح.

جدير بالذكر أن ألفيش حاول الانتحار مسبقا داخل السجن بسبب اتهامه بالاغتصاب ووقوع عليه تهمة بالسجن لمدة 9 أعوام وهو ماتسبب له بأزمة نفسية حادة، ودخوله في حالة إكتئاب دفعته لإنهاء حياته حيث حاول ألفيش الانتحارمسبقا إلا أن تم إنقاذ حياته من قبل إدارة السجن الذي يقبع فيه وفقا لما نشرته صحف برازيلية و اسبانية.

وبحسب وسائل الإعلام في البرازيل فإن إدارة السجن فعلت بروتوكول الطوارئ خشية انتحار داني ألفيش لا سيما مع محاولته قتل نفسه إلا أن أخر الأنباء تفيد بإنهاء ألفيش حياته على الرغم من محاولة إدارة السجن الحفاظ عليها.

داني ألفيس يقضي عقوبة 4 سنوات ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي

وفي 22 من فبراير الماضي حكمت محكمة في برشلونة، على النجم الدولي البرازلي السابق بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، بتهمة الاعتداء الجنسي.

وأدانت المحكمة العليا بكتالونيا وقتها داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022، وقضت بحبسه.

فيما ألزمت المحكمة في حكمها لاعب برشلونة السابق على دفع تعويض الضحية بدفع مبلغ 163 ألف دولار (150 ألف يورو)، كما حكم عليه أيضا بأمر تقييدي لمدة 9 سنوات ونصف، وفق "فوربس".