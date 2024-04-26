القرموطي: تعامل أمريكا مع احتجاجات طلاب الجامعات يكشف ازدواجية المعايير

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن الاحتجاجات الطلابية بالجامعات الأمريكية تكشف عن ازدواجية المعايير تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد الإعلامي جابر القرموطي، خلال تقديمه برنامج «مانشيت» المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أن الشرطة الأمريكية اقتحمت جامعة للقبض على الطلاب الذين يحتجون اعتراضا على ما يحدث في فلسطين.

وأضاف في حديثه، أن هذا الاقتحام إذا حدث في إحدى الجامعات المصرية أو العربية لتحدّث الأخضر واليابس في العالم، فهذه الواقعة خير دليل على أن مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية الغربية كذبة.

وأشار إلى أن ما حدث بعد أحداث 7 أكتوبر بمثابة زلزال للبشرية، حيث أوضحت الحرب على غزة الآن مدى النفاق العالمي، وأن شعارات حقوق الإنسان ما هي إلا شعارات وهمية ليس لها تطبيق واقعي يذكر.