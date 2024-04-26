3 طرق مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري الأبطال

لا صوت يعلو على الحديث حول مباراة الأهلي ومازيمبي، التي يحتضنها ملعب الرعب «ستاد القاهرة»، في إطار المباراة الحاسمة في مشوار النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه المارد الأحمر الفريق الكونغولي، بحثًا عن الانتصار والوصول إلى المباراة النهائية والاقتراب من النجمة الـ12.. فما الطرق المجانية التي يمكنك من خلالها مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي؟

3 طرق مجانية لمتابعة مباراة الأهلي ومازيمبي

في العاشرة مساء، تنطلق مباراة مصيرية بين الأهلي ومازيمبي، وتذاع عبر شاشة قنوات أون تايم الأرضية، باعتبارها مباراة تقام على الأراضي المصرية، إذ تحصل القناة على حقوق بث المباريات المقامة على أراضي الأندية المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا، سواء في الكونفدرالية أو دوري أبطال إفريقيا.

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ومازيمبي

وستكون الفرصة سانحة أيضًا من أجل متابعة مباراة الأهلي ومازيمبي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عبر أثير الإذاعات الرياضية، لعل أبرزها أون سبورت إف إم وإذاعة الشباب والرياضة، باعتبارهما يحرصان على تغطية المباريات لحظة بلحظة بتعليق على أحداث المواجهات طوال الـ90 دقيقة.

الأهلي يخوض المباراة بآمال كبيرة بعدما استعاد جزء من قوته، بعودة عدد من اللاعبين المصابين، ومن المتوقع أن يشارك إمام عاشور بصورة أساسية في المباراة مع عودة حسين الشحات من الإصابة التي ألمت به في وجهه.

مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، تنطلق في العاشرة مساء، على ملعب ستاد القاهرة، على أن يواجه المنتصر في اللقاء، الفائز من مباراة الترجي وصن داونز التي تقام في التاسعة مساء، ضمن منافسات الدور قبل النهائي أيضًا.