آخر موعد لتشغيل الخط الثالث للمترو بالتزامن مع مباراة الأهلي اليوم

حددت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، آخر موعد لتشغيل الخط الثالث للمترو اليوم، موضحة أنه تم العمل بالتوقيت الصيفي الجديد، وجرى التنبيه على جميع المحطات، بضرورة الالتزام بجداول التشغيل المُحددة، لتحقيق أفضل خدمات التنقل لجمهور الركاب.

تشغيل الخط الثالث للمترو

وأوضحت الشركة في تقرير لها، أن آخر موعد لتشغيل الخط الثالث للمترو اليوم، هو الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مؤكدة أن مَدّ العمل ساعة إضافية عن المواعيد المُعتادة، جاء في إطار الاستعدادات الخاصة بمباراة النادي الأهلي ضد مازيمبي اليوم الجمعة، الموافق 26 من شهر أبريل الجاري بستاد القاهرة الدولي.

وأشارت الشركة، إلى أنه تقرر توفير قطار كل 5 دقائق تيسيرًا وتسهيلا على جمهور الركاب، مؤكدة الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالمباراة، خاصة مع وجود ماكينات TVM لشراء التذاكر إلكترونيًا، بدلاً من الذهاب إلى شبابيك التذاكر.

محطات جديدة بالخط الثالث للمترو

يُذكر أن الشركة والهيئة القومية للأنفاق، تعمل حاليًا على الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتشغيل 5 محطات مترو جديدة بالخط، وهي محطة مترو جامعة القاهرة ومحطة بولاق الدكرور ومحطة التوفيقية، ومحطة جامعة الدول العربية ومحطة وادي النيل، وبذلك تنتهي جميع الأعمال الخاصة بالخط كاملًا.