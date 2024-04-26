الخط الثالث للمترو يدعم مشجعي الأهلي قبل لقاء مازيمبي: نتمنى التوفيق (صور)

استقبل الخط الثالث للمترو، مشجعي النادي الأهلي للوصول إلى استاد القاهرة الدولي وحضور مواجهة مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث نشرت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط مجموعة من صور المشجعين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».

مشجعو النادي الأهلي

ودوّنت الشركة، قائلة: «الخط الأخضر الثالث بيشجع.. مشجعين النادي الأهلي أثناء تواجدهم بمحطات الخط الأخضر الثالث للوصول إلى استاد القاهرة الدولي وحضور المباراة.. منتظرينكم بعد المباراة ونتمنى التوفيق لجميع الفرق المصرية».

مد مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو

يُذكر أن الشركة، أعلنت عن مد ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو ساعة زيادة حتى الواحدة صباحاً، مع توفير قطار كل 5 دقائق، واستعداد تام لفريق خدمة العملاء بالمحطات لاستقبال الركاب بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.