قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في الإياب.. اعرف الترد الآن

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويبحث الكثيرون عن القنوات الناقلة للمباراة، فيما أعلنت إحدى القنوات المجانية بثّ المباراة الحاسمة عبر منصاتها المختلفة، والتي قد لا تكون معروفة للجميع، لكنّ هذه القناة تتيح عرض المباراة، ويمكن الاستمتاع بالمشاهدة من خلال تنزيل ترددها.

قناة مجانية تبث مباراة الأهلي ومازيمبي في الإياب

يمكن الاستمتاع بمشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي في الإياب، اليوم في تمام الـ10 مساءًا على أحد القنوات المجانية وهي قناة Almanasa العراقية، ويمكن تنزيلها والمشاهدة عليها عبر إدخال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12563.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

ويمكن تنزيلها أيضًا من خلال القمر الصناعي عرب سات، بعد التحديث الأخير عبر تنزيل التردد الآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

مباراة الأهلي ومازيمبي في الإياب

من المقرر بدء إذاعة مباراة الأهلي ومازيمبى في إياب البطولة، التي تقام اليوم على ستاد القاهرة الدولي في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة مباراة الإياب بين الأهلى ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، عبر البث الأرضي لقناة أون تايم سبورت، كما تذاع فضائيا أيضًا عبر قنوات بي إن سبورتس؛ نظرا لأنها الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي أمام مازيمبي اليوم في دوري أبطال إفريقيا، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، وسام أبو علي.