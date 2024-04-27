ضوابط تقدم طلاب المدارس لبرنامجي المنح الجامعية ورواد وعلماء مصر

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التفاصيل الكاملة لفتح باب التقدم؛ للدفعة الخامسة من برنامج المنح الجامعية، والدفعة الثانية من برنامج رواد وعلماء مصر، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبالشراكة مع نيوتن للخدمات التعليمية.

وأوضحت أن البرنامجين يقدم منحًا دراسية لأكثر من 370 طالبًا في العام الدراسي 2024/2025؛ من طلاب الثانوي «الحكومي – التجريبي – مدارس سيتم» للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من 13 جامعة مصرية حكومية وغير حكومية.

تعليمات ملء استمارة التقديم لبرنامجي المنح الجامعية ورواد وعلماء مصر

وترصد «الوطن» تعليمات ملء استمارة التقديم:

- لا يمكن ملء عدة استمارات لنفس الطالب.

- لا يتم قبول أي استمارة التحاق أو وثائق إلا من خلال الاستمارة الإلكترونية.

- لن يتم الالتفات لأى طلبات مرسلة بطريقة أخرى عدا الطلاب ذوى الإعاقة.

- ملء جميع بيانات الاستمارة بواسطة الطالب نفسه.

- إذا قام الطالب بالاستعانة بخدمات شخص آخر لاستكمال الاستمارة يجب ذكر ذلك في الاستمارة.

- يجب استخدام كومبيوتر أو لاب توب لملء الاستمارة.

- التأكد من وجود بريد إلكتروني شخصي يستخدمه الطالب قبل البدء في ملء الاستمارة.

- يمكن الرجوع دائما للاستمارة للتعديل أو الإضافة حتى الموعد النهائي للتقديم.

- يجب الإجابة عن كل أسئلة المقال المطلوبة باللغة العربية.

- تجهيز كافة المستندات والأوراق المطلوبة قبل بدء ملء الاستمارة.

- يجب أن يتم استكمال جميع المعلومات المطلوبة التي تنطبق على الطالب في الاستمارة.

- يجب إعادة تسمية الملفات المرفقة بإضافة اسم الطالب ونوع الوثيقة.

- تجهيز صورة واضحة من كل الوثائق المطلوبة مسحوبة باستخدام الماسح الضوئي scanner.

- رابط التسجيل من هنا.