وزير التعليم العالي يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 42 لتحرير سيناء أرض الفيروز.

التهنئة بمناسبة عيد تحرير سيناء

وقال عاشور: «نيابة عن جميع العاملين بالوزارة والجامعات والمجتمع الأكاديمي، والمراكز والمعاهد البحثية، نهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري باستعادة أرض الوطن الغالية وصون كرامته بفضل تضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة».