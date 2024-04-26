كرم جبر: الجهود المصرية تركز على عدم اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن العالم سيكتشف بعد فترة أن ما قامت به إسرائيل من جرائم حرب في غزة يفوق بكثير جدا ما قامت به النازية في ألمانيا.

وأكد خلال لقائه ببرنامج «مانشيت» مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أن إسرائيل عملت على تدمير البنية التحتية الفلسطينية، حيث أصبحت فلسطين الآن أرضا غير صالحة للعيش الآدمي على الإطلاق.

وأضاف أن الموقف الأمريكي فيه نوع من التضارب والتناقض، خاصة وأن أمريكا مقبلة على انتخابات.

وتابع: «نتنياهو يحاول إطالة أمد القضية بالدم ومزيد من القتل، والجهود المصرية تركز -ليل نهار- على عدم اقتحام رفح الفلسطينية، وذلك لأن هذا الاقتحام سيعمل على إدخال المنطقة بالكامل في حالة من الحروب والنزاعات اللامتناهية».