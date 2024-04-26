لحظات الخوف والرعب في مباراة الترجي وصن داونز.. عاصفة رعدية السبب (فيديو)

حالة من الرعب ضرب ملعب مباراة الترجي وصن داونز، بعدما انهالت الأمطار الغزيرة على أرض الملعب، رافقها برق ورعد، بعد مرور حوالي 10 دقائق من عمر اللقاء الحاسم الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فما تفاصيل الواقعة ومصير المباراة؟

لحظات هجوم عاصفة رعدية ملعب مباراة صن داونز والترجي

ينتظر حكم المباراة من أجل الوقوف على إمكانية شفط المياه والعودة إلى الملعب لاستكمال اللقاء بشكل طبيعي، ويتوقف ذلك على إمكانية توقف الأمطار الغزيرة التي ضربت ملعب لقاء صن داونز والترجي، ما يعني أن المباراة ستظل معلقة لبعض الوقت، حتى انتهاء الأمطار وتجهيز الملعب مرة أخرى.

بحسب صحيفة «idiskitimes»، لاعبو صن داونز والترجي أصيبوا بحالة من الذعر، بعدما ضربت عاصفة رعدية كبيرة ملعب المباراة، ما أجبر حكم اللقاء على إخلاء الملعب بشكل كامل، وإرسال اللاعبين إلى غرفة الملابس، لكن الخوف في الوقت الحالي على الجماهير في المدرجات التي ستظل منتظرة لحين انتهاء الأمطار.

خلال 10 دقائق، وجد الترجي صعوبة شديدة في لمس الكرة في ظل السيطرة الكاملة من قبل صنداونز، بعدما بدأت أمطار غزيرة عقب 10 دقائق، عندما ضرب البرق الملعب، وبدا اللاعبون في حالة صدمة، ليوقف الحكم سي المباراة وأرسل مجموعتي اللاعبين إلى غرفة التغيير بعد 20 دقيقة من المشاورات.