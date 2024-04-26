بعد عاصفة أسوان وقنا.. 9 نصائح للتعامل مع سوء الأحوال الجوية

مشاهد مرعبة لعاصفة مفاجئة ضربت أسوان وقنا، وتحوّلت فيها السماء إلى اللون الأحمر، وأدت إلى تساقط الأشجار والمباني، ما أثار حالة من الرعب والقلق لدى الأهالي، ليزداد معدل البحث حول كيفية التعامل مع العواصف الترابية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية كيفية التعامل مع العواصف وسوء الأحوال الجوية، وفقا لموقع «سيف بي» الأميركي.

9 نصائح للتعامل مع العواصف الترابية

توجد العديد من الأمور التي يمكن تنفيذها حيال التعامل مع العواصف الترابية، التي تبقي الإنسان في حالة آمنة تمامًا، وتقلل من فرصة إصابته بالمخاطر، ويمكن تناولها كل واحدة على حدة فيما يلي:

ينصح في حال اشتداد العواصف البقاء في المنازل وعدم الخروج نهائيًا.

إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام لتجنب دخول التراب إلى الداخل.

في حال اضطرارك إلى الخروج وجب الابتعاد قدر الإمكان عن الطرق السريعة، وذلك لأن الأتربة تسبب في تدهور الرؤية الأفقية.

تجنب السير بجوار الأنهار لأنها ربما تتسبب في حدوث فيضانات شديدة.

ارتداء نظارات واقية ة لحماية عينيك من العاصفة

وضع قطعة من القماش المبللة بالماء أو الفازلين على أنفك لأن ذلك يمنع استنشاقك للرمال والغبار.

احم جلدك قدر الإمكان وذلك لمنع وصول الأتربة إليها وحمايتها وعدم تأثرها بها.

لبس الكمامة في حال الخروج من المنزل مع تبديلها باستمرار.

تجنب الذهاب إلى الأماكن المفتوحة فترة العواصف

عاصفة أسوان

حذرت هيئة الأرصاد الجوية عبر «فيسبوك» من استمرار انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على جنوب الصعيد، وتلك نتيجة لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة؛ إذ يبلغ مستوى الرؤية الأفقية على أسوان 300 متر، كما تنشط الرياح الشمالية على معظم المناطق من شمال وجنوب الصعيد، مع سحب رعدية على مناطق من جنوب الصعيد، مما يزيد من إثارة الرمال ويؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ.