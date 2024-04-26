هل يشهد الطقس انخفاضا جديدا في درجات الحرارة؟.. «الأرصاد» توضح

تشهد كافة أنحاء البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بداية من طقس اليوم، وذلك بعد انتهاء الموجة الحارة التي شهدتها الأيام الماضية، يرجع هذا الانخفاض إلى تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس على مدار اليوم، وقد أثار ذلك تساؤلات حول طقس الأيام القادمة، وفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية.

طقس الأيام المقبلة

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حالة الطقس تستمر في الانخفاض حتى نهاية الأسبوع المقبل، فيما تكون حالة الطقس خلال ساعات النهار مائلة للحرارة، مائلة للبرودة ليلا، مع استمرار نشاط الرياح الذي يزيد الإحساس بدرجات الحرارة المنخفضة.

فرص سقوط الأمطار

وتابع «القياتي» أنّ هناك فرصًا لسقوط الأمطار بدأت من اليوم على بعض المناطق، في وسط وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، مشيرًا إلى أن فرص سقوط الأمطار تكون مستمرة حتى يوم الاثنين المقبل، ولكن تنحصر هذه الأمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يوم الأحد المقبل، بالتالي تكون الأجواء ربيعية وتسمح بممارسة كافة الأعمال والأنشطة اليومية.

وفي سياق متصل، كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنّ الظاهرة المؤثرة في حالة الطقس الآن هي تكون الرمال المثارة والأتربة، كما أنه من المتوقع أن تكون هناك فرصًا كبيرة لسقوط الأمطار على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تمتد إلى مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.