رعد وبرق وأمطار.. «الأرصاد» تحذّر من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال ساعات

حذّرت هيئة الأرصاد من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، لتشهد عدد من المناطق نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، مع سقوط أمطار، ورعد وبرق، واضطرابات في حركة الملاحة.

أوضحت «الأرصاد» في بيان، أن الرياح تنشط على معظم المناطق من شمال وجنوب الصعيد، وتكون محملة بالرمال والأتربة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

فرصة كبيرة لسقوط الأمطار على جنوب الصعيد

تهب الرياح المثيرة للرمال، وتتكاثر السحب الرعدية، والتي تؤدي بدورها إلى تدهور الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ، مع فرص لسقوط أمطار على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حسبما ذكرت «الأرصاد» في بيان، مساء الجمعة.

وقف حركة الملاحة النهرية في أسوان

يشهد جنوب البلاد نشاطًا في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وذلك نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، إلى جانب استمرار مستوى الرؤية الأفقية على جنوب الصعيد نتيجة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وفقًا لتحذيرات الأرصاد الجوية.

تسيطر على أسوان عاصفة ترابية شديدة اضطرت المحافظة إلى وقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبوسمبل، وأيضًا في بحيرة ناصر بسبب انخفاض مستوى الرؤية إلى 200 متر.