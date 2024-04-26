أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر.. «شوف مختلف الأوزان سجلت كام»

سجلت أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 في مصر، استقراراً ملحوظاً، بالتزامن مع ثبات أسعار جرامات الذهب على مدار اليوم، إذ سجل سعر السبيكة الذهبية وزن 0.25 جرام عيار 24 نحو 998.57 جنيه شامل المصنعية والدمغة.

أسعار السبائك الذهبية

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر لعدد من الأوزان المختلفة، تبعاً لآخر تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار سبائك الذهب اليوم

- سجّل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 24 نحو 3614.29 جنيه شامل المصنعية والدمغة.

- سجّل سعر سبيكة الذهب وزن 2 جرام عيار 24 نحو 6320 جنيهًا شامل المصنعية والدمغة.

- وصل سعر سبيكة الذهب وزن 0.25 جرام عيار 24 نحو 998.57 جنيه شامل المصنعية والدمغة.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 0.5 جرام عيار 24 نحو 1887.14 جنيه شامل المصنعية والدمغة.

سعر سبيكة الذهب

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات عيار 24 نحو 18041.43 جنيه شامل المصنعية والدمغة.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات عيار 24 نحو 36082.86 جنيه شامل المصنعية والدمغة.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 8 جرامات عيار 24 نحو 25280 جنيها شامل المصنعية والدمغة.