«تموين الإسكندرية»: تحرير 158 مخالفة لمخابز بلدية وسياحية   

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات لتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق، على مستوى محافظة الإسكندرية ومن خلال جميع الإدارات التموينية.

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى بمديرية تموين الإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن، شنت حملة أسفرت عن التالي:

- تحرير 14 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، بينها 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير 26 محضر عدم إعلان عن أسعار الخبز السياحي والفينو.

- تحرير محضر لبقال تموين مخالف.

- تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

- تحرير 13 محضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير 19 محضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير محضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة

وأضاف «القلش»، إن إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي، شنت حملة أخرى أسفرت عن التالي:

- تحرير 51 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، بينها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير 11 محضر عدم إعلان عن أسعار الخبز السياحي والفينو.

- تحرير محضر لبقال تموين مخالف.

- تحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف.

- تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد.

- تحرير محضر امتناع عن بيع السجائر.

- تحرير 3 محاضر حيازة سجائر مجهولة المصدر.

- تحرير 10 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير 3 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

أما إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، شنت حملة أسفرت عن التالي:

- تحرير 22 محضر لمخابز بلدية مخالفة، بينها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضر حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية.

- تحرير محضرين لثلاجتين حفظ مواد غذائية مخالفتين.

- تحرير محضرين حيازة سجائر مجهولة المصدر.

- تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية.

وفي العامرية أسفرت الحملة عن التالي:

- تحرير 18 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، بينها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضر لمستودع بوتاجاز مخالف

- تحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف.

تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير محضرين عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير 3 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

تموين غرب والجمرك

وشنت إدارة تموين غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل، مدير الإدارة، حملة أسفرت عن التالي:

- تحرير 27 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، بينها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

تحرير 15 محضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير 8 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.