أحمد السقا ومصطفى شعبان ونادية الجندي في عزاء صلاح السعدني

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والرياضي والإعلامي، على حضور عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، المقام حاليًا بمسجد الشرطة، في منطقة الشيخ زايد.

حضور كبير في عزاء صلاح السعدني

ووصل منذ قليل كلا من فردوس عبد الحميد، وهنا الزاهد، والمخرج محمد فاضل، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والراقصة دينا، ومصطفى شعبان، وأحمد السقا، وحسن الرداد، والإعلامي محمود سعد، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، ونادية الجندي، ولطفي لبيب، وحمدي الوزير.

كما وصل في وقت سابق، محمد إمام، وماجد المصري، وأحمد حلمي، والإعلامي إبراهيم فايق، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي، باسم سمرة إسعاد يونس، الفنان أحمد رزق، ونبيل الحلفاوي، وهنا الزاهد، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والفنان خالد زكي، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.