أحمد السقا يعلن موعد طرح فيلم «السرب» في جميع السينمات

كشف الفنان أحمد السقا موعد طرح فيلم السرب، في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، إذ يتنظر عدد كبير من الجمهور العمل، لمشاهدته، إذ يجسد قصصا واقعية.

أحمد السقا يكشف عن البرومو الرسمي لفيلم السرب

ونشر أحمد السقا، البرومو الرسمي لفيلم السرب، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق قائلا: «مصر مبتسيبش حق ولادها ».

وذكر «السقا»، موعد طرح فيلم السرب، إذ كتب:« فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر».

معلومات عن فيلم السراب

فيلم السرب تدور أحداثه حول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا.

يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد السقا، وعمرو عبد الجليل، وهند صبري، ومصطفي فهمي، وشريف منير، ودياب، ومحمد ممدوح، وآسر ياسين، وإسلام جمال، ومن إخراج أحمد نادر جلال.