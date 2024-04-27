ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلاد والدتها الراحلة

احتفلت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، بعيد ميلاد والدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي.

ونشرت ناهد السباعي صورة تجمعها بوالدتها: «أسعد عيد ميلاد في الجنة مامي، أفتقدك كثيرًا، الحياة ليست نفسها بدونك، يا على الوحدة، اللهم اغفر لأمي وأرحمها وعافها واعف عنها».

تكريم ناهد فريد شوقي

أعربت الفنانة ناهد السباعي منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادتها بتكريم والدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي في مهرجان قرطاج السينمائي بتونس: «بحبك قوي يا هند وأنت حبيبة أمي قوي قوي أنت عارفة، تونس بلدنا التانية، وأيام قرطاج السينمائية أنا وأنت وماما كانت من أحلى أيام حياتي».