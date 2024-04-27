أول تعليق من تامر حسني عن مشاركته في احتفالية ذكرى تحرير سيناء

أعرب الفنان تامر حسني عبر حسابة بموقع «إنستجرام» عن سعادته بالمشاركة في احتفالية ذكرى تحرير سيناء، بحفل مجلس القبائل والعائلات المصرية.

افتتاح حفلات أعياد سيناء

ونشر تامر حسني فيديو له من الافتتاح معلقًا: «كل الشرف لاختياري لافتتاح حفلات أعياد سيناء مع أخواتنا أهل سينا الغاليين ورجالة سينا الضهر والسند اللي شرفونا إمبارح وسط حضور عظيم زي ده من فنانين وإعلاميين رجال أعمال وقيادات جانبًا لجنب مع أبطال فلسطين من الأطفال اللي شاركوني غناء أغنية قدها و قدود، مع كورال أطفال مصر في لوحه مشرفه كلها إصرار على إن إحنا قدها و قدود إن شاء الله».

وأضاف «حسني»: بالنسبة للأطفال حبايب قلبي اللي منعوني أمشي من المسرح بالقوة بعد ما خلصت غُنا وخلوني أجري عالمسرح قدام الناس زي ما يكونوا ماسكين حرامي، أنا كمان بحبكم أكتر ما تتخيلوا وكان لازم أمشي عشان أي فقره بعدي بتحتاج تحضير على المسرح محسوب بالثانية، مرة تانية هعملكوا حفلة 10 ساعات ربنا يحفظكم و يحفظ الجميع».