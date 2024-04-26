بدء تصوير أول مشاهد فيلم «ري ستارت» مايو المقبل.. بطولة تامر حسني وهنا الزاهد

ينطلق خلال شهر مايو المقبل تصوير أول مشاهد أحدث أعمال الفنان تامر حسني السينمائية وهو فيلم يحمل اسم مبدئي «ري ستارت»، وذلك في إطار حرص «حسني» على المشاركة السينمائية بشكل مستمر وذلك منذ أول ظهور له عام 2004 في فيلم حالة حب مع هاني سلامة وهند صبري.

ويتعاون خلال فيلم «ري ستارت» للمرة الثالثة مع المخرجة سارة وفيق، حيث سبق وقدما سويًا فيلم «مش أنا» عام 2021 مع حلا شيحة وماجد الكدواني، وفيلم «تاج» عام 2023 مع دينا الشربيني.

التعاون الثاني مع هنا الزاهد

كما يتعاون تامر حسني للمرة الثانية في «ري ستارت» مع هنا الزاهد التي سبق وشاركته البطولة في فيلم «بحبك» عام 2022، الذي قام بتأليفه وإخراجه ووضع الموسيقى التصويرية له.

يدور في إطار رومانسي كوميدي

فيلم ري ستارت، من تأليف أيمن بهجت قمر الذي سبق وقدم مع تامر حسني وأكرم حسني وأمينة خليل فيلم «البدلة» عام 2018، وحسب تصريحات تلفزيونية للمخرجة سارة وفيق، إنه حاليًا يتم الاتفاق مع عدد من النجوم للمشاركة بالفيلم ويشارك فيه الفنان باسم سمرة ومحمد ثروت، وذلك مع انتهاء جلسات العمل المكثفة استعدادًا لانطلاق التصوير خلال أيام.