مؤشرات أولية.. أسماء الفائزين بمقاعد نقابة أطباء الأسنان على مستوى المناطق

كشفت نتائج فرز الأصوات الانتخابية للمرشحين في انتخابات نقابة أطباء الأسنان، عن مؤشرات أولية بفوز 4 من مرشحي قائمة التغيير و2 من قائمة تيار المستقبل على مقاعد القطاعات على مستوى الجمهورية والتي تضم 6 قطاعات، تحصد من خلالها 6 مقاعد في مجلس النقابة العامة.

فرز أصوات انتخابات نقابة الأسنان

وحصل على أعلى الأصوات، وفقا لمؤشرات الفرز شبه النهائية، كل من حازم بري المرشح على مقعد منطقة القاهرة والجيزة، ضمن قائمة التغيير، فيما فازت نعمة عبد التواب، بمقعد منطقة شمال الصعيد من قائمة المستقبل، وفازت الدكتورة تيسير القبيصي بمقعد جنوب الصعيد، ضمن قائمة المستقبل، وحصد الدكتور صلاح عبد الحي مقعد شرق الدلتا والذي ترشح ضمن قائمة التغيير، وحسم الدكتور السيد السجاعي مقعد وسط الدلتا والذي ترشح ضمن قائمة التغيير، والدكتور أحمد أبو شقرة الذي حسم مقعد غرب الدلتا والذي نافس ضمن قائمة التغيير في العملية الانتخابية التي تمت أمس منذ العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء على مستوى الجمهورية.

وجرى الفرز في العملية الانتخابية، من خلال 54 لجنة على مستوى الجمهورية، ومن المقرر إعلان نتيجة الفرز بعد ذلك.

ثلاث مرشحين لمجلس النقيب

وتنافس في العملية الانتخابية على منصب النقيب العام لأطباء الأسنان، ثلاثة مرشحين فقط وهم الدكتور شفيق الحكيم، نقيب أطباء الأسنان سابقا، والدكتور إيهاب هيكل الذي يشغل منصب النقيب أطباء الأسنان حاليا، والدكتور محمد بدوي والذي يشغل منصب عضو مجلس النقابة العامة.

وتتنافس في انتخابات نقابة أطباء الأسنان عدة قوائم منها تيار المستقبل الذي يدعم الدكتور إيهاب هيكل، وقائمة التغيير التي تضم مجموعة من الوجوه الجديدة التي تسعى للتغيير في النقابة.

انتخابات نقابة الأسنان

فيما يتنافس في انتخابات نقابة أطباء الأسنان على مقعد عضوية المجلس 38 مرشحا فقط لحصد 12 مقعدا بالنقابة، حيث ترشح 7 أطباء أسنان على مقعد مستوى الجمهورية أكثر من 15 عاما، و14 طبيبا ترشحوا على مقعد مستوى الجمهورية أقل من 15 عاما.

فيما يتنافس 4 مرشحين على مقعد منطقة القاهرة والجيزة، ومرشحان فقط على منطقة وسط الدلتا، وثلاثة مرشحين على منطقة شرق الدلتا، أما شمال الوجه القبلى فترشح أكثر من 15 عاما، 2 مرشحين، غرب الدلتا 4 مرشحين، منطقة جنوب الوجه القبلي أكثر من 15 عاما 2 مرشحين.

وتجرى أيضا انتخابات نقابة أطباء الأسنان على مستوى النقابات الفرعية حيث يتنافس فيها 169 مرشحا في انتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.