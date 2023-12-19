حاتم الجندي.. أول مرشح على منصب نقيب الأسنان في انتخابات التجديد النصفي

أعلن الدكتور حاتم الجندي، نقيب أطباء أسنان الدقهيلة، عن ترشحه لمنصب نقيب أطباء أسنان مصر، مؤكدا أنه تقدم بأوراق ترشحه في أول يوم لفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، التي تجرى على منصب النقيب العام لأطباء الأسنان ونصف أعضاء مجلس النقابة.

وكتب «الجندي» عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم، بعد أن استخرت الله سبحانه وتعالى، واستشرت أساتذتي وزملائي وأبنائي، تقدمت اليوم بأوراق ترشحي لمنصب نقيب اطباء أسنان مصر، يا رب إن كان خيراً لي ولأطباء أسنان الجمهورية فوفقني يا رب، دعواتكم ودعمكم شرف لي».

وكشفت مصادر مقربة من الدكتور حاتم الجندي، لـ«الوطن»، أنه سيخوض انتخابات نقابة أطباء الأسنان على رأس قائمة تحمل اسم «التغيير»، ويجري الآن مشاورات لاستكمال اختيارات المرشحين على باقي المقاعد ضمن القائمة.

انتخابات نقابة أطباء الأسنان

وكانت النقابة العامة لأطباء الأسنان، فتحت باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مقعد نقيب أطباء الأسنان، ومقعد عضوية مجلس النقابة على مستوى الجمهورية، بعدد ثلاثة أعضاء فوق 15 عاما وثلاثة أعضاء تحت 15 عاما، ومن المقرر أن تجرى أيضا الانتخابات على مقاعد مستوى المناطق «عددها 6 أعضاء، إضافة إلى مقاعد رؤساء النقابات الفرعية ومقاعد «فوق وتحت 15 عاما» لكل نقابة فرعية، إضافة إلى المقاعد الشاغرة بخلاف ذلك بالنقابات الفرعية.

موعد إجراء انتخابات نقابة أطباء الأسنان

وتجرى الانتخابات يوم الجمعة 26 أبريل 2024، بعد انتهاء إجراءات التقديم وتلقي طلبات الطعون وإعلان الكشوف النهائية.