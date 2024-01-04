المرشحون على منصب نقيب أطباء الأسنان في انتخابات التجديد النصفي (خاص)

تفتح نقابة أطباء الأسنان، باب الطعون على المرشحين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة يوم السبت المقبل 6 يناير 2024، على أن يجري إغلاقه الخميس 11 يناير، بعد أن جرى غلق باب الترشح للانتخابات يوم 30 ديسمبر الماضي، وفقا للجدول المعلن لإجراء الانتخابات.

أسماء المرشحين لمنصب نقيب أطباء الأسنان

وحصلت «الوطن»، على قائمة المرشحين على منصب النقيب العام لأطباء الأسنان، التي ضمت 4 مرشحين، وجاءت كالتالي:

د. إيهاب هيكل النقيب الحالي لأطباء الأسنان

د. شفيق الحكيم عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان

د. محمد بدوي عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان

د. هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان بالقصر العيني بالقاهرة.

وكان الدكتور حاتم الجندي نقيب أطباء الأسنان بالدقهلية، سحب ترشحه من منصب النقيب العام وتقدم بأوراق ترشحه في اليوم الأخير قبل غلق الباب على منصب نقيب أطباء أسنان الدقهلية لفترة أخرى

انتخابات التجديد النصفي لأطباء الأسنان

وتجري نقابة أطباء الأسنان انتخابات التجديد النصفي على مقعد نقيب أطباء الأسنان، ومقعد عضوية مجلس النقابة على مستوى الجمهورية، بعدد ثلاثة أعضاء فوق 15 عاما وثلاثة أعضاء تحت 15 عاما.

كما تجرى مقاعد مستوى المناطق «عددها 6 أعضاء، إضافة إلى مقاعد رؤساء النقابات الفرعية ومقاعد «فوق وتحت 15 عاما» لكل نقابة فرعية، بالإضافة إلى المقاعد الشاغرة بخلاف ذلك بالنقابات الفرعية.