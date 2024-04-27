استئصال ورمين سرطانيين من مريضين فلسطينيين بمستشفى سيدي غازي بكفر الدوار

تمكن فريق طبي بمستشفى سيدي غازي المركزي بمحافظة كفر الشيخ، من استئصال ورمين سرطانيين من مريضين فلسطينيين، كانا يتلقيان العلاج إثر إصابتهما جراء الحرب التي يشعلها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

مريض يبلغ من العمر 73 عامًا من مصابي غزة

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إجراء عمليتين جراحيتين لمصابين من قطاع غزة في مستشفى سيدي غازي المركزي، تمثلت الأولى في استئصال ورم سرطاني في القولون، وإعادة توصيله بنجاح لمريض يبلغ من العمر 73 عامًا من مصابي غزة، أما الثانية فكانت استئصالًا جزئيًا لورم سرطاني وأخذ عينة أخرى لمريضة تبلغ من العمر 63 عامًا من مصابي غزة أيضًا.

وقد جرت العمليتان تحت إشراف الدكتور عبد الله بركات، رئيس قسم الجراحة، والدكتور محمد بسيوني، رئيس وحدة جراحة الأورام، والدكتور أحمد أبو شعيشع، رئيس قسم التخدير.

محافظ كفر الشيخ يشيد بجهود الفريق الطبي

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بجهود الفريق الطبي في إجراء هذه الجراحات الدقيقة، لافتًا إلى أنّ نجاح العمليتين يُعدا إنجازًا هامًا يُضاف إلى رصيد الكوادر الطبية المميزة في مستشفى سيدي غازي المركزي، محافظة كفر الشيخ، وتظهر حرص المحافظة على توفير أفضل رعاية صحية للمرضى، خاصةً الأشقاء الفلسطينيين، ويؤكد على جودة الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات المحافظة، وحرص القيادة السياسية على توفير أفضل سُبل الرعاية الصحية للمواطنين.