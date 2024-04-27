طريقتان مجانيتان لمتابعة مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا

فوز كبير حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء الجمعة على نظيره مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل إلى النهائي، أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي؛ لذا نستعرض في السطور التالية طريقتين لمتابعة مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 18 مايو المقبل، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 26 من الشهر نفسه على الملعب الأولمبي برادس.

طريقتان مجانيتان لمتابعة مباراة الأهلي والترجي

ولن تقتصر متعة متابعة أحداث لقاء الأهلي والترجي الرياضي التونسي يوم 18 مايو المقبل في دور الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا على الجماهير الموجودة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، وإنما يمكن لكل محبي الكرة المصرية وعشاق المارد الأحمر متابعة المباراة من خلال مشاهدة قناة «أون تايم سبورت الأرضية»، وعبر محطة الشباب والرياضة FM على الراديو عبر تردد 108.

فوز الأهلي على مازيمبي

وتمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز على نظيره فريق مازيمبي الكونغولي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة 26 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور نصف النهائي، بنتيجة 3 أهداف نظيفة، سجلها كل من محمد عبدالمنعم في الدقيقة 68 عن طريق أسيست من اللاعب علي معلول، ليأتي وسام أبو علي ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 83 عن طريق أسيست أيضًا لعلي معلول، وفي الدقيقة 103 سجل اللاعب أكرم توفيق الهدف الثالث عن طريق أسيست من إمام عاشور.

ونجح النادي الأهلي في الوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي، بعد عبور المارد الأحمر الدور نصف النهائي من المسابقة.