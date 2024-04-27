تحقق توقع عبير فؤاد عن مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.. ماذا حدث؟

مباراة ساخنة خاضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي، مساء أمس الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وشهد اللقاء تحقق توقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية الشهيرة، التي كانت قد صرحت بها لـ«الوطن».. فماذا حدث؟

تسجل محمد عبد المنعم للهدف الأول

وشهد الشوط الثاني من مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أُقيمت على ستاد القاهرة الدولي، تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر عن طريق اللاعب محمد عبد المنعم، عن طريق أسيست من علي معلول.

وبعد دقائق من تسجيل محمد عبد المنعم، أتى زميله اللاعب وسام أبو علي في الدقيقة 82 ليسجل الهدف الثاني من أسيست أيضًا من اللاعب التونسي علي معلول، وفي الدقيقة 10 من الوقت بدل الضائع سجل اللاعب أكرم توفيق الهدف الثالث من أسيست عن طريق اللاعب إمام عاشور، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء لفريق مازيمبي الكونغولي.

تحقق توقعات عبير فؤاد

وبفوز الأهلي على نظيره مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يكون قد تحقق توقع خبيرة الأبراج الفلكية الشهيرة عبير فؤاد؛ إذ سبق لها التوقع خلال حديثها لـ«الوطن»، أن يشهد اللقاء منافسة ساخنة نتيجة لتقارب أداء لاعبي الفريقين، على أن يكون الأهلي في النهاية هو الأقرب للفوز، قائلة: «رغم التقارب الكبير في مستوى الفريقين، إلا أن المارد الأحمر سيكون الأقرب إلى حسم المباراة في النهاية».

كما سبق لـ عبير فؤاد توقع أداء اللاعب علي معلول، قائلة: «علي معلول مواليد 1 يناير، أي مواليد الجدي، القمر بمنزل الصحة السلبي مما يجعل طاقته البدنية أقل ويجعله عرضة للإصابة ويجب أن ينتبه لسلامته، ومع ذلك الشمس والمريخ داعمان، ويمنحانه حماسًا وإصرارًا على مقاومة الإجهاد».